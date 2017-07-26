Фігуранта «справи Сенцова» Чирнія етапували в іншу російську колонію – адвокат

Фігуранта «справи Сенцова» історика Олексія Чирнія перевели у виправну колонію №9 у місті Шахти Ростовської області, повідомив у Facebook адвокат засудженого Ілля Новиков.

«Його етапували туди сьогодні із Батайська (також Ростовська область – ред.). Чирнія перевели із загального режиму на тюремний, а у виправній колонії №15 для цього не було потрібних приміщень. Питання про визнання чи невизнання Росією його українського громадянства спробуємо офіційно з’ясувати найближчим часом. Поки що в нас на руках ніяких паперів щодо цього немає», – написав він.

Раніше сьогодні Новиков розповів, що відвідав Олексія Чирнія у Батайську 24 липня, і той розповідав про примусове оголошення його громадянином Росії через те, що російські силовики загубили заяву Чирнія про відмову від російського громадянства після анексії Криму.

Загалом, каже адвокат, від жовтня минулого року Чирнія 4 рази саджали у штрафний ізолятор під різними приводами.

Кримчанина Олексія Чирнія затримали навесні 2014-го року російські силовики і судили за обвинуваченнями в організації терактів на півострові разом із українським кінорежисером Олегом Сенцовим, фотографом Геннадієм Афанасьєвим та активістом Олександром Кольченком.

У серпні 2015-го Північно-Кавказький окружний військовий суд у російському Ростові-на-Дону засудив Олега Сенцова до 20 років колонії суворого режиму, активіст Олександр Кольченко отримав 10 років колонії.

Обидва своєї провини не визнали. Правозахисний центр «Меморіал» у Росії вніс Сенцова і Кольченка у список політв’язнів.

Геннадія Афанасьєва звільнили в червні 2016 року, обмінявши на двох затриманих у бою на сході України військовослужбовців Збройних сил Росії, яких Москва оголосила вже звільненими з лав війська на час потрапляння в полон.

Наразі в Україні затримані ще кілька російських військових. Одного, Віктора Агеєва, затримали в бою на Донбасі, двох російських прикордонників, Володимира Кузнецова і Аскара Кулуба, – на материковій частині України біля окупованого Криму. Ще одного офіцера, полковника Валерія Гратова, відомого участю в подіях на Донбасі, – на придністровській ділянці кордону з Молдовою, куди той намагався в’їхати з підробленим українським паспортом. Про перспективи їхнього обміну на когось із утримуваних за ґратами в Росії, а також в окупованому Криму десятків громадян України наразі немає конкретних даних, лише припущення.