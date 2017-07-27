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27 Липень 2017, Київ 15:55
Новини | Події

«Київгаз» назвав версії причин вибуху будинку у Києві: газовий балон, вибухівка, спроба самогубства

На місці вибуху у житловому будинку. Київ, 26 липня 2017 року

Газорозподільна компанія «Київгаз» провела попередній огляд обладнання у помешканні на вулиці Бурмистенка у Голосіївському районі столиці, де 26 липня трапився вибух, повідомляється на Facebook-сторінці установи. За їхніми даними, газова плита, яку виявили у квартирі фахівці «Київгазу», не могла спричинити вибух.

«Попередньо повідомляємо, що найбільш вірогідною є одна з наступних версій: предметом вибуху міг стати сторонній газовий балон або вибухівка; мешканка квартири могла вчинити самогубство», – йдеться у повідомленні.

Окрім того, у «Київгазі» повідомили, що зараз також про всяк випадок позапланово перевіряють обладнання у прилеглих будинках.

Після вибуху, що стався 26 липня в 9-поверховому житловому будинку в Голосіївському районі Києва, рятувальники евакуювали 34 людини.

Як повідомляло Радіо Свобода, внаслідок вибуху загинула жінка. Поліція Києва почала провадження через вибух за статтею щодо порушення вимог пожежної безпеки, повідомляє відділ комунікації відомства.

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