На Донбасі за добу загинув один український військовий, чотирьох поранено – штаб

Четверо українських військових отримали поранення за добу, один – загинув, повідомили у штабі української воєнної операції на Донбасі. Всього вони зафіксували 8 порушень режиму тиші з боку сепаратистів, обстріли українських позицій фіксували на всіх напрямках.

«Майже на усі сьогоднішні провокації ворога сили АТО відкривали щільний вогонь у відповідь, використовуючи практично увесь арсенал зброї, не забороненої Мінськими угодами», – заявили у штабі.

В угрупованні «ДНР» зведень за добу не публікували, але вранці заявили про нічний обстріл підконтрольного їм Докучаєвська. Сепаратисти «ЛНР» також раніше заявили про 9 випадків порушення режиму тиші з боку українських військових.

Про припинення вогню на лінії контакту домовлялися вже багато разів, востаннє наразі від 24 червня на час жнив – до 31 серпня. Досі жодного разу режим припинення вогню не втримувався. При цьому сторони щоразу заперечують свою вину в порушеннях і звинувачують у провокаціях іншу сторону.