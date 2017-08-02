Прокуратура заочно оголосила про підозру «міністру фінансів» угруповання «ДНР»

Прокуратура Донеччини заочно оголосила про підозру «міністру фінансів» угруповання «ДНР» Катерині Матющенко, повідомляється на сайті відомства. За даними прокуратури, чиновниці інкримінують «фінансування тероризму».

«Перебуваючи на вказаній посаді, підозрювана реалізовує покладені на «міністерство» функції щодо фінансового контролю за використанням так званих «бюджетних коштів, коштів державних бюджетних та позабюджетних фондів ДНР», за рахунок яких, у свою чергу, фінансуються так звані «бюджетні установи ДНР», зокрема «установи силового блоку». Усвідомлюючи, що грошові активи, збір та обіг яких відбувається на території Донецької області, тимчасово непідконтрольній українській владі, буде використано для цілей бойовиків, зокрема щодо насильницької зміни меж території та державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України, а також утримання захопленої бойовиками частини Донецької області, підозрювана продовжує працювати на терористів, забезпечуючи своїми діями фінансування терористичної діяльності», – йдеться у повідомленні.

Наразі триває спеціальне досудове розслідування. Його проводить СБУ під процесуальним керівництвом прокуратури Донецької області.

Сама Матющенко наразі ситуацію не коментувала.

Від квітня 2014 року після російської анексії Криму на Донбасі почався збройний конфлікт. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці сепаратистів. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати російські «добровольці».