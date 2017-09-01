Росія: у справі Улюкаєва свідчитиме генерал ФСБ

Замоскворецький суд Москви відклав на 5 вересня засідання у справі колишнього міністра економічного розвитку Росії Олексія Улюкаєва, обвинуваченого в отриманні хабара. Під час наступного засідання суд продовжить допит свідків обвинувачення.

Один з адвокатів Улюкаєва Дариджан Квеїдзе розповів «РИА Новости», що одним зі свідків обвинувачення у справі заявлений генерал ФСБ Олег Феоктистов. Раніше ЗМІ писали, що саме Феоктистов ініціював переслідування екс-міністра і брав участь у його затриманні в офісі «Роснефти».

1 вересня суд заслухав двох свідків обвинувачення. Захист Улюкаєва звернув увагу, що їх свідчення не відповідали даним під час попереднього слідства.

Олексія Улюкаєва затримали у листопаді минулого року в офісі «Роснефти». За версією слідства, чиновник вимагав два мільйони доларів за позитивну оцінку угоди з купівлі «Башнефти». Сам екс-міністр відкидає звинувачення. Він стверджує, що його затримання – це провокація з голови «Роснафти» Ігоря Сечіна і ФСБ.