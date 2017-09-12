Активісти заявили про загибель 69 людей унаслідок імовірних російських ударів у Сирії

Сирійські активісти заявили, що саме повітряні удари бойової авіації Росії, яка в Сирії воює на боці сил владного режиму, стали найімовірнішою причиною загибелі 69 цивільних мешканців і поранення ще десятків у провінції Дейр-ез-Зор на сході Сирії протягом останніх трьох днів, починаючи з неділі.

Як повідомило базоване у Великій Британії Сирійське бюро спостереження за правами людини, що має своїх інформаторів на місцях подій у Сирії, ці удари були спрямовані проти таборів цивільних мешканців на західному березі річки Євфрат біля переправи через неї, а також проти поромів на самій річці.

Агентство «Ройтерз» із цього приводу повідомило, що Міністерство оборони Росії наразі не стало коментувати цієї інформації.

Також, за даними активістів, до цивільних жертв спричинилися і повітряні удари міжнародної коаліції під проводом США, що воює в Сирії проти екстремістського угруповання «Ісламська держава». За цими даними, тільки у вівторок у селі на східному березі Євфрата внаслідок такого удару загинули 12 членів однієї родини.

Число цивільних жертв у Сирії стало зростати останнім часом, коли і урядові війська Сирії за підтримки Росії, і антиурядові повстанці за підтримки міжнародної коаліції активізували свої наступи на позиції бойовиків «Ісламської держави» у провінції Дейр-ез-Зор, що є головним нафтовидобувним регіоном Сирії.

Сирійська влада заявляє, що бойовики використовують переправи через Євфрат для втечі з міста Дейр-ез-Зора, за звільнення якого від екстремістів нині воюють урядові війська Сирії разом із союзниками.

У Сирії вже шість років триває кривава громадянська війна, до якої долучилися зовнішні сили. Росія й Іран підтримують режим президента Башара аль-Асада, США і Туреччина – різні групи повстанців проти сирійського режиму. І ті, й інші при цьому також воюють проти екстремістського угруповання «Ісламська держава», що 2014 року захопило значні частини території Сирії, як і сусіднього Іраку, але останніми місяцями окремі наступи сирійських урядових сил і повстанців вибили екстремістів із більшості їхніх твердинь у Сирії.