Суд арештував другого затриманого через прорив кордону в «Шегинях» – поліція

Суд у Львові 13 вересня заарештував на 2 місяці з правом внесення застави 35-річного жителя Волинської області, затриманого після прориву кордону на пункті пропуску «Шегині», повідомляє поліція.

«На підставі наданих матеріалів судом прийнято рішення про взяття чоловіка під варту строком на 60 діб з правом внесення застави у розмірі 32 тисяч гривень», – йдеться в повідомленні.

Чоловікові оголошено про підозру у скоєні кримінальних правопорушень, передбачених трьома статями Кримінального кодексу України. Це частина 2 статті 332 (Незаконне переправлення осіб через державний кордон України), частина 2 статті 342 (Опір представникові влади, працівникові правоохоронного органу) та стаття 293 (Групове порушення громадського порядку) Кримінального кодексу України.

Раніше 13 вересня суд у Львові арештував 39-річного жителя Івано-Франківської області, який є підозрюваним у справі про сутички і прорив кордону в пункті пропуску «Шегині» на Львівщині.