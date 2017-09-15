Ядерну програму КНДР обговорять на полях Генасамблеї ООН – Ґутерріш

Генеральний секретар ООН Антоніу Ґутерріш закликає КНДР припинити ядерні випробування. Він пообіцяв обговорити це питання «з усіма зацікавленими сторонами» на полях Генеральної асамблеї наступного тижня.

15 вересня Рада безпеки ООН має зібратися на екстрене засідання, щоб обговорити черговий ракетний запуск Пхеньяна.

У п’ятницю вранці північнокорейська ракета середньої дальності пролетіла над Японією і впала у Тихий океан. Вона перебувала у повітрі близько 19 хвилин, подолавши відстань у 3 тисячі 700 кілометрів. За даними південнокорейських вчених, така ракета здатна досягти американської військової бази на острові Гуам.

Держсекретар США Рекс Тіллерсон закликав Китай і Росію вжити заходів щодо Північної Кореї у відповідь на останній ракетний запуск. Він закликав Москву і Пекін заявити про своє несприйняття дій Пхеньяна.