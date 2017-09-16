У Криму зірвали футбольний турнір на честь зниклого активіста Ервіна Ібрагімова – Умерова

У Криму представники російської поліції зірвали проведення футбольного турніру, повідомила у Facebook кримська активістка Айше Умерова.

За її словами, поліцейські зупинили перший матч, змусили зняти кримськотатарський прапор і припинити турнір.

«Причина: нібито не було узгодження, і проведення будь-якого заходу є незаконним», – пояснила Умерова.

За словами активістки, цей турнір під назвою «Алтин тамг'а» мав стати презентацією однойменного футбольного клубу і відбутися на честь зниклого в анексованому Криму члена виконкому Всесвітнього конгресу кримських татар Ервіна Ібрагімова, який у складі збірної Бахчисарайського району три рази ставав чемпіоном.

За словами активістки, організатори турніру зараз розмовляють зі співробітниками поліції в будівлі місцевої школи.

Член виконкому Всесвітнього конгресу кримських татар Ервін Ібрагімов був викрадений невідомими в Бахчисараї 24 травня 2016 року. Камера відеоспостереження зафіксувала, як двоє людей у формі російських дорожніх інспекторів зупинили машину Ібрагімова й затягли його до свого мікроавтобуса.

Верховна Рада України офіційно оголосила 20 лютого 2014 року початком тимчасової окупації Криму й Севастополя Росією. 7 жовтня 2015 року президент України Петро Порошенко підписав відповідний закон. Міжнародні організації визнали окупацію й анексію Криму незаконними й засудили дії Росії. Країни Заходу запровадили низку економічних санкцій. Росія заперечує окупацію півострова й називає це «відновленням історичної справедливості».