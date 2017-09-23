Гройсман доручив розібратися щодо можливої ізоляції аеропортів у Харкові, Дніпрі та Запоріжжі

Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман доручив міністру інфраструктури Володимирові Омеляну розглянути спільно з Державіаслужбою та СБУ питання щодо можливого обмеження польотів повітряних суден до деяких аеропортів на Сході України. Про це зазначається на сайті уряду.

«Питання обмеження польотів для європейських авіакомпаній до аеропортів «Харків», «Дніпро» та «Запоріжжя» було піднято Європейською агенцією авіаційної безпеки (EASA) через близькість вказаних аеропортів до зони АТО. Згідно з дорученням прем'єр-міністра, Мінінфраструктури доручено спільно з іншими міністерствами і відомствами відпрацювати обґрунтовані пропозиції і надати відповідні пояснення EASA з метою недопущення того, щоб стратегічно важливі для України аеропорти опинилися у фактичній авіаційній ізоляції», – йдеться у повідомленні.

У Державіаслужбі повідомляють, що пік перевезень пасажирів раніше припадав на 2013 рік, але вже у 2016 році обсяг авіаперевезень перевищив його на 2%, що свідчить про стрімкий розвиток ринку і відновлення після спаду у 2014-2015 роках. У відомстві позитивну динаміку пов’язують із розвитком сектора міжнародних повітряних перевезень.

За останні два роки з України почали виконувати регулярні рейси три іноземні авіакомпанії: сербська AirSerbia, польська SprintAir, катарська Qatar Airways. А від кінця вересня планує розпочати рейси італійська Ernest S.p.A. Всього, за офіційними даними, від початку 2014 року на український ринок авіаперевезень зайшли 13 нових іноземних авіакомпаній.