До Росії прибув новий посол США

Новий посол США в Росії Джон Хантсман в понеділок, 2 жовтня, прибув до Москви.

«Ласкаво просимо в Росію, посол і пані Хантсман», – написала на сторінці у Twitter речниця американського посольства російській столиці Марія Олсон.

Минулого тижня Сенат США затвердив кандидатуру колишнього губернатора Юти, республіканця Джона Хантсмана на посаду посла в Росії.

Раніше, виступаючи на слуханнях в Сенаті, Хантсман назвав політику Москви одним з головних зовнішньополітичних викликів для США. За його словами, Росія продовжує загрожувати безпеці і стабільності в Європі, порушуючи суверенітет сусідніх держав. Хантсман також заявив, що Москва «безсумнівно втручалася» в президентські вибори в США в 2016 році, і підкреслив, що готовий порушити це питання перед російською владою. Кремль втручання заперечує.

Хантсман був послом США в Сінгапурі і Китаї. У 2012 році він боровся за висунення в президенти від Республіканської партії, але програв на праймеріз Мітту Ромні. Сім’я Хантсмана володіє великим хімічним підприємством, що має комерційні інтереси в Росії, яку він рініше відвідував як підприємець.

Попереднім послом США у Росії був Джон Теффт, який працював на цій посаді з 2014 року.

