Суд обрав екс-меру Запоріжжя Сіну запобіжний захід у вигляді особистого зобов’язання

Суд обрав запобіжний захід у вигляді особистого зобов’язання для екс-мера Запоріжжя Олександра Сіна, якого підозрюють в зловживанні владою у справі про незаконне відчуження землі.

Як повідомляє прес-служба Орджонікідзевського райсуду Запоріжжя, Сін зобов’язаний прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора, слідчого судді або суду.

У вересні генпрокурор Юрій Луценко повідомив, що прокуратура оголосила про підозру Олександру Сіну. За даними Луценка, колишній мер Запоріжжя не скористався законом наділеними повноваженнями зупинити рішення міськради про відлучення землі в об’єкті Великий Луг (заповідна зона), де «було з 2,5 гектари заповідної землі виділено для будівництва непростим людям Запоріжжя».

Це не перше кримінальне провадження щодо колишнього мера Запоріжжя. За даними слідчих, 31 грудня 2014 року він уклав контракти з керівниками комунальних закладів і установ охорони здоров’я міста строком на три місяці. У прокуратурі зазначають, що таким чином він порушив вимоги закону «Основи законодавства України про охорону здоров’я» та законодавства про працю, якими передбачено укладання таких контрактів на строк від трьох до п’яти років.

15 квітня 2015 року прокуратура Запорізької області передала до суду обвинувальний акт стосовно Олександра Сіна, який на той час обіймав посаду міського голови Запоріжжя.

У листопаді 2016 року суд заборонив Олександру Сіну обіймати посади в органах влади терміном на два роки.