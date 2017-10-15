Сомалі: понад 230 загиблих через вибухи у Могадішо

Кількість жертв вибуху у столиці Сомалі Могадішо зросла до 231, повідомляють представники поліції.

За повідомленням чиновників, число жертв може й далі зростати, зважаючи на 275 поранених, деякі з яких перебувають у критичному стані.

14 жовтня у Могадішо сталися два вибухи. Вибухнула вантажівка поблизу готелю у районі Могадішо, де розташовані урядові будівлі, готелі й ресторани, ще один вибух стався – у районі Мадіна.

Наразі жодне з угруповань не взяло на себе відповідальності за вибухи, але уряд Сомалі звинувачує у нападах ісламістське угруповання «Аш-Шабааб», пов’язане з «Аль-Каїдою.

Президент Сомалі Мохамед Абдуллахі Мохам оголосив триденну жалобу і закликав сомалійців здавати кров для поранених.