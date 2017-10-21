Україна закликала ООН посилити боротьбу з російською пропагандою і сприяти визволенню Сущенка і Семени – заява

Делегація України на засіданні четвертого комітету Генеральної асамблеї Організації Об'єднаних Націй закликала міжнародне співтовариство подвоїти зусилля із боротьби з російською пропагандою і оперативно реагувати на всі напади на вільні медіа на тимчасово окупованих територіях Криму і Донбасу. Про це йдеться в заяві української делегації, яке опублікувало Постійне представництво України при ООН.

«Журналісти, які насмілюються подавати інформацію інакше, ніж відповідно до позиції російської окупаційної влади, зазнають переслідувань, затримання, вироків і навіть заборони на роботу. Останній приклад – те, що сталося, наприклад, з кримським журналістом Миколою Семеною, який у вересні отримав умовний тюремний термін протягом двох з половиною років і трирічну заборону на проведення журналістської роботи за сфабрикованими звинуваченнями», – зазначається у повідомленні.

Окрім того, делегація висловила вимогу до Росії щодо негайного звільнення ще одного українського журналіста – Романа Сущенка, який перебуває за ґратами у Москві.

«А загалом ми глибоко стурбовані масштабною кампанією пропаганди та підбурювання ненависті до України та українців, яка здійснюється російськими державними засобами масової інформації та громадськими діячами, що відіграли важливу роль у справі запуску та посилення агресії Росії проти України та конфлікту на Донбасі. Значно скоротивши простір для незалежних та плюралістичних засобів масової інформації, російська влада зміцнила контроль над державними ЗМІ, перетворюючи їх на потужні інструменти державної пропаганди, що створюють фальшиві новини», – йдеться у заяві.

Кореспондента українського агентства «Укрінформ» у Франції Романа Сущенка Федеральна служба безпеки Росії затримала 30 вересня минулого року в Москві, куди він приїхав у приватних справах. Його назвали «співробітником української розвідки», який нібито «цілеспрямовано збирав відомості про діяльність збройних сил і військ національної гвардії Російської Федерації, що є державною таємницею». Кримінальну справу російські слідчі порушили за статтею «шпигунство».

Сущенко всі звинувачення відкидає. Його адвокат Марк Фейгін сьогодні заявив про завершення слідства у справі журналіста і ймовірний початок судового розгляду з наступного року. Зважаючи на те, що справа має гриф «державної таємниці», судові засідання проходитимуть у закритому режимі.

22 вересня підконтрольний Москві Залізничний районний суд Сімферополя призначив Миколі Семені покарання у вигляді двох з половиною років умовно з випробувальним терміном на три роки і забороною займатися публічною діяльністю. Російська влада звинувачувала Семену в «публічних закликах до порушення територіальної цілісності Росії». Журналіст заявляв, що у своїх матеріалах він реалізовував право на вільне волевиявлення і, говорячи про Крим, не закликав щодо нього «порушувати територіальну цілісність Росії», бо, за міжнародним правом, Крим Росії й так не належить.

Верховна Рада України офіційно оголосила 20 лютого 2014 року початком тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією. Міжнародні організації визнали окупацію і анексію Криму незаконними і засудили дії Росії. Країни Заходу запровадили низку економічних санкцій. Росія заперечує окупацію півострова і називає це «відновленням історичної справедливості».

Окрім того, на Донбасі зараз триває збройний конфлікт, який почався навесні 2014 року після російської анексії Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці сепаратистів. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці». За даними ООН, за час конфлікту загинули близько 10 тисяч людей.