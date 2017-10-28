«Роснафта» припинила на 5 років роботу на Південно-Чорноморській ділянці через санкції

Російське федеральне агентство із надрокористування задовольнило клопотання компанії «Роснафта» («Роснефть») про припинення на 5 років дії ліцензії на геологічне вивчення, розвідку і видобуток вуглеводневої сировини на Південно-Чорноморській ліцензійній ділянці, розташованій в східній частині акваторії Чорного моря неподалік Сочі. Про це повідомили у п’ятницю, 27 жовтня, російські агентства «РБК» і «ТАСС» із посиланням на джерела у компанії.

«За оцінками фахівців, в умовах негативної макроекономічної кон'юнктури і санкційних обмежень на даний момент проект є економічно неефективним. До того ж на ринку нафтосервісних послуг відсутні бурові судна і бурове устаткування, що відповідають вимогам, які висуває компанія для реалізації проекту будівництва свердловини на Південно-Чорноморській ліцензійній ділянці», – мовиться у повідомленні.

У «Роснєфті» також підтвердили, що компанія не змінює плани проведення робіт на Західно-Чорноморській ліцензійній ділянці шельфу Чорного моря, що прилягає до попередньої, і найближчим часом почне буріння пошуково-оцінювальної свердловини спільно з італійською нафтовою компанією Eni.

«Роснафта» подала позов про скасування дії санкцій Великої Британії у Високий суд Лондона в жовтні 2014 року. У лютому 2015-го Високий суд Лондона направив справу в Суд ЄС, але той вирішив, що «обмежувальні заходи, ухвалені Радою Європейського союзу у відповідь на кризу в Україні щодо деяких російських підприємств, включаючи «Роснафту», обґрунтовані».

ЄС запровадив санкції проти Росії в липні 2014 року після того, як вона незаконно анексувала український Крим, а потім розширив їх – через підтримку, яку Москва надає бойовикам на сході України.