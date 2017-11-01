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01 Листопад 2017, Київ 11:46
Новини | Політика

Горбатюк: на оприлюднених ГПУ записах у справі Майдану фігурує не екс-голова Служби зовнішньої розвідки

Керівник департаменту спецрозслідувань ГПУ Сергій Горбатюк

Начальник Департаменту спеціальних розслідувань ГПУ Сергій Горбатюк вибачився перед колишнім головою Служби зовнішньої розвідки Віктором Гвоздем за поширення помилкової інформації щодо нього.

«Мною 2 жовтня 2017 року був проведений брифінг щодо ходу та результатів розслідування окремих злочинів проти Майдану, а також щодо протидії слідству. Під час брифінгу були озвучені прізвища учасників телефонної розмови щодо оформлення дозволів на використання та зберігання зброї, в ході якого продемонстровано розмову Гриняка В. П. та начебто Гвоздя В. І. За результатами додаткової перевірки встановлено, що насправді, співрозмовником був не Гвоздь В. І., а інший високопосадовець, який під час протестних акцій на Майдані займав посаду заступника командира внутрішніх військ», – ідеться в заяві Горбатюка.

Генеральна прокуратура України заявила 2 жовтня, що колишні співробітники МВС Володимир Гриняк, Анатолій Серединський, Ігор Бабич та Сергій Поготов віддавали безпосередні накази «Беркуту» під час розстрілів майданівців у 2014 році.

Доказом цього, за словами начальника департаменту спеціальних розслідувань ГПУ Сергія Горбатюка, є безпосередні свідчення командирів спецпідрозділу «Беркут» та записи телефонних розмов із силовиками під час штурму Майдану 18-19 лютого 2014 року.

Президент України Петро Порошенко звільнив Віктора Гвоздя з посади голови Служби зовнішньої розвідки України у квітні 2017 року. Гвоздь очолював Службу зовнішньої розвідки України від лютого 2014 року.

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