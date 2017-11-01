Горбатюк: на оприлюднених ГПУ записах у справі Майдану фігурує не екс-голова Служби зовнішньої розвідки

Начальник Департаменту спеціальних розслідувань ГПУ Сергій Горбатюк вибачився перед колишнім головою Служби зовнішньої розвідки Віктором Гвоздем за поширення помилкової інформації щодо нього.

«Мною 2 жовтня 2017 року був проведений брифінг щодо ходу та результатів розслідування окремих злочинів проти Майдану, а також щодо протидії слідству. Під час брифінгу були озвучені прізвища учасників телефонної розмови щодо оформлення дозволів на використання та зберігання зброї, в ході якого продемонстровано розмову Гриняка В. П. та начебто Гвоздя В. І. За результатами додаткової перевірки встановлено, що насправді, співрозмовником був не Гвоздь В. І., а інший високопосадовець, який під час протестних акцій на Майдані займав посаду заступника командира внутрішніх військ», – ідеться в заяві Горбатюка.

Генеральна прокуратура України заявила 2 жовтня, що колишні співробітники МВС Володимир Гриняк, Анатолій Серединський, Ігор Бабич та Сергій Поготов віддавали безпосередні накази «Беркуту» під час розстрілів майданівців у 2014 році.

Доказом цього, за словами начальника департаменту спеціальних розслідувань ГПУ Сергія Горбатюка, є безпосередні свідчення командирів спецпідрозділу «Беркут» та записи телефонних розмов із силовиками під час штурму Майдану 18-19 лютого 2014 року.

Президент України Петро Порошенко звільнив Віктора Гвоздя з посади голови Служби зовнішньої розвідки України у квітні 2017 року. Гвоздь очолював Службу зовнішньої розвідки України від лютого 2014 року.