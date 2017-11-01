Прокуратура і захист Олександра Авакова висловили невдоволення рішенням суду про особисте зобов’язання

Прокуратура і захист сина міністра внутрішніх справ Арсена Авакова Олександра, що є підозрюваним у так званій «справі рюкзаків МВС» у причетності до розтрати понад 14 мільйонів гривень, висловили невдоволення рішенням суду про особисте зобов’язання.

Зокрема, прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Олександр Снєгирьов заявив, що в САП украй невдоволені цим рішенням, але, відповідно до Кримінального процесуального кодексу України, запобіжний захід у вигляді особистого зобов’язання оскаржити неможливо.

При цьому прокурор додав, що якщо Олександр Аваков не виконає умов запобіжного заходу, то САП буде просити для нього суворіший запобіжний захід.

Крім того, сказав прокурор, питання про електронний браслет, який передбачений рішенням суду, вирішать пізніше окремо, бо таких браслетів не вистачає.

Сторона захисту теж висловила невдоволення рішенням суду, заявивши, що, на її думку, запобіжного заходу не мало бути взагалі. При цьому адвокати Олександра Авакова теж погодилися, що оскаржити це рішення неможливо.

Солом’янський районний суд Києва обрав Олександрові Авакову запобіжний захід у вигляді особистого зобов’язання. За рішенням суду, він має носити електронний засіб контролю, утриматися від спілкування зі свідками та іншими підозрюваними у провадженні, прибувати за кожним викликом детектива, прокурора або суду, не відлучатися з населеного пункту, в якому він зареєстрований і проживає, без дозволу детектива, прокурора або суду, повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання і роботи, а також здати на зберігання до ДМС паспорт для виїзду за кордон та інші документи, що дають право на виїзд із України.

Прокуратура просила суд застосувати щодо нього арешт терміном на 60 днів із можливістю внесення застави у 5 мільйонів гривень. Сторона обвинувачення заявляла, що є ризики переховування Олександра Авакова від слідства, а також його впливу на свідків.

У Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі заявляли, що загальна сума застави трьом підозрюваним у справі мала б скласти 14 мільйонів гривень, розтрату яких їм інкримінують: 5 мільйонів для Олександра Авакова, ще 5 і 4 мільйони для двох інших.

Національне антикорупційне бюро України 31 жовтня провело обшуки в рамках розслідування можливої розтрати державних коштів при закупівлі рюкзаків Міністерством внутрішніх справ для бійців у зоні АТО, в результаті низки обшуків за підозрою в розтраті понад 14 мільйонів гривень затримали трьох людей: колишнього заступника міністра внутрішніх справ України Сергія Чеботаря, представника фірми-переможця тендеру на постачання рюкзаків і ще одну «приватну особу», як назвали сина міністра внутрішніх справ України Олександра Авакова. За даними НАБУ, у 2015 році ці особи були причетні до закупівлі коштом Міністерства внутрішніх справ рюкзаків за ціною, суттєво вищою від середньоринкової. За даними досудового розслідування, товар не був поставлений вчасно і до того ж не відповідав вимогам, встановленим МВС, внаслідок чого державі було завдано збитків у розмірі понад 14 мільйонів гривень.

Олександр Аваков називає цю справу політичною.

Так само й Міністерство внутрішніх справ України, до якого Олександр Аваков формально не має стосунку, назвало «політичними, а не юридично обґрунтованими» дії НАБУ, а міністр Арсен Аваков заявив, що його син не причетний до розтрати бюджетних коштів.