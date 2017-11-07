Рада скасувала до 2023 року мито на ввезення обладнання для виробництва фільмів

Верховна Рада скасувала до 1 січня 2023 року мито на обладнання, ввезене для виробництва і демонстрації фільмів.

За схвалення в цілому законопроекту № 3239-д проголосували 228 депутатів за мінімально необхідних 226.

Крім того, Рада звільнила до 2023 року від сплати ПДВ операції з постачання робіт та послуг з виробництва українських фільмів, з тиражування фільмів та іноземних фільмів, дубльованих, озвучених українською мовою на території України, а також постачання робіт та послуг з дублювання, озвучення українською мовою іноземних фільмів на території України.

У проекті держбюджету-2018 уряд заклав близько 500 мільйонів гривень на створення і розповсюдження національних фільмів і фінансову підтримку Національного центру Олександра Довженка, хоча Міністерство культури просило два мільярди гривень на державну підтримку кінематографії у 2018 році.