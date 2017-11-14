У НАБУ заявили, що розслідують 461 кримінальне провадження

У Національному антикорупційному бюро України заявили, що розслідують 461 кримінальне провадженні.

Згідно з повідомленням на сайті НАБУ, станом на 31 жовтня, детективи повідомили 293 особам про підозру у вчиненні корупційного злочину.

У НАБУ зазначили, що впродовж жовтня детективи бюро під процесуальним керівництвом прокурорів Спеціалізованої антикорупційної прокуратури підписали обвинувальні акти стосовно вісьмох фігурантів розслідувань, п’ять справ направили до суду. Прес-служба Національного антикорупційного бюро додала, що станом на кінець жовтня, відомство направило до суду 97 кримінальних проваджень.

У Національному антикорупційному бюро нагадали, що впродовж жовтня детективи повідомили про підозри в справі про корупційну схему під час закупівлі палива для потреб Міністерства оборони України, затримали трьох осіб, включно з сином міністра внутрішніх справ Олександром Аваковим та екс-заступником міністра Сергієм Чеботарем, у так званій «справі рюкзаків». Крім того, у НАБУ зазначили, що детективи «запобігли спробі вивезти за кордон докази» фігурантові так званої «бурштинової справи», народному депутатові Бориславу Розенблату.

НАБУ створене 16 квітня 2015 року. Того ж дня президент України Петро Порошенко призначив директором бюро юриста Артема Ситника. Згідно з Кримінально-процесуальним кодексом України, НАБУ підслідні корупційні злочини, вчинені, зокрема, президентом України, повноваження якого припинено, прем’єр-міністром, народними депутатами, генеральним прокурором та державними службовцями категорія «А».