Адвокат Умерова повідомив про запит до президента Росії щодо указу про помилування

Едем Семедляєв, адвокат заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу Ільмі Умерова в окупованому Криму, повідомив, що надіслав до адміністрації президента Росії адвокатський запит, щоб узнати, на підставі якого указу його підзахисного вивезли з території Криму.

Як написав він у цьому запиті, 25 жовтня Ільмі Умерову усно повідомили про його помилування президентом Росії і відправили авіарейсом до Анкари в Туреччині, але указу про це Умеров так і не отримав.

Відтак Семедляєв просить відповісти, чи ухвалювався взагалі указ президента Росії про помилування Умерова, а якщо так, то які його номер і дата. Також адвокат просить вислати копію указу про помилування Ільмі Умерова, якщо він існує.

25 жовтня стало відомо, що російська влада вивезла Ільмі Умерова і ще одного засудженого заступника голови Меджлісу Ахтема Чийгоза до Туреччини. Російський літак із ними тоді вилетів із Криму до Росії, до Анапи, щоб рейс до Анкари відбувся з російської території. Як повідомляв тоді кореспондент Радіо Свобода, Умерова і Чийгоза помилував президент Росії, тим самим звільнивши їх від приписуваної їм підконтрольними Кремлеві судами кримінальної відповідальності. «Президентські укази про помилування засекречені і не опубліковані… За даними учасників переговорного процесу про звільнення кримських татар, це є «політичним рішенням і підсумком переговорів із участю Туреччини й України», – повідомив журналіст. При цьому обидва відпущені не зверталися з проханням про помилування.

27 вересня підконтрольний Кремлеві Сімферопольський районний суд в окупованому Криму засудив одного з лідерів кримськотатарського національного руху Ільмі Умерова до двох років колонії-поселення (таких закладів у Криму не існує, вони є лише в Росії, у віддалених регіонах). Також йому заборонили на два роки займатися публічною діяльністю і виступати в засобах інформації. Умерова звинувачували в публічних закликах до сепаратизму – з погляду Росії. Ільмі Умеров називає кримінальну справу проти нього політично мотивованою, наголошуючи, що звинувачення ґрунтувалися на російськомовному перекладі його слів, промовлених кримськотатарською мовою, і цей переклад перекрутив зміст його виступу і приписав йому те, чого там не було.