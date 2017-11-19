В Одесі провели марш на підтримку луганських заручників Овчаренка і Ахмерова (відео)

Активісти кількох націоналістичних організацій пройшли маршем центром Одеси на підтримку Влада Овчаренка і Артема Ахмерова, яких «засудили» у підконтрольному сепаратистам Луганську на 17 і 13 років тюремного ув'язнення.

До двох сотень активістів пройшли центральними вулицями міста, вигукуючи слогани «Схід і захід – разом», «Луганськ буде вільним», «Свободу політв'язням» та інші.

За словами одного з організаторів маршу, координатора організаціїї С14 Сергія Мазура, лише один з засуджених, Овчаренко, є у списках на обмін. «Ми говорили з його матір'ю, вона живе в окупованому Луганську і не може відкрито виражати свою позицію. Тому вона просила нашої підтримки», – наголосив Мазур.

На думку також присутнього на акції колишнього заручника проросійських бойовиків Володимира Жемчугова, який пережив в полоні серйозні тортури, Росія затягує процес обміну, щоб позбавити Україну аргументів в майбутньому суді.

«За моєю інформацією, обміну не було вже рік і чотири місяці, тому що Росія вимагає включити у списки на обмін своїх кадрових військових, які потрапили в полон», – зазначив Жемчугов.

Після виходу з полону йому присвоїли звання Героя України.

Раніше марші на підтримку Ахмерова і Овчаренко провели в Києві і Краматорську.

Ультрас футбольного клубу «Зоря» Влада Овчаренка та Артема Ахмерова разом із ще двома хлопцями затримали у Луганську у листопаді 2016 після публікації у соцмережах фото з українським прапором і відео, де активісти спалюють прапор угруповання «ЛНР».

Як повідомлялось, двох інших затриманих відпустили, а Овчаренкові та Армерову інкримінували «державну зраду у формі шпіонажу» та знущання над «державним прапором» угруповання. Усім хлопцям на момент затримання було 16-19 років.