Поліція: 13 людей постраждали через зіткнення автобуса і трактора на Луганщині

13 людей постраждали унаслідок зіткнення трактора з автобусом у Луганській області, повідомила речник поліції регіону Тетяна Погукай у Facebook.

За її словами, інцидент трапився 20 листопада близько 17:20 у Старобільському районі на автодорозі «Чугуїв – Мілове».

Згідно з попередньою інформацією поліції, водій автобуса, який курсує за маршрутом «Станиця-Луганська – Білокуракине», «під час зустрічного роз’їзду зачепив лівою стороною навісне обладнанням трактора «К-700», після чого втратив керування автобусом та допустив лобове зіткнення з трактором «Т-150», який рухався в зустрічному напрямку позаду трактора «К-700».

«Внаслідок ДТП водій та 12 пасажирів автобуса (п’ять жінок та троє чоловіків пенсійного віку, 26-річна дівчина, дві неповнолітні дитини двох та п’яти років та їх 38-річна мати) отримали тілесні ушкодження різного ступеню тяжкості (переважно травми голови, переломи кінцівок та чисельні забої). Постраждалі для надання допомоги госпіталізовані до місцевого медичного закладу. Водії тракторів не постраждали», – зазначила Погукай.

Вона додала, що правоохоронці відкрили провадження за статтею про «порушення правил безпеки дорожнього руху» Кримінального кодексу України.

21 листопада перший заступник голови Національної поліції В’ячеслав Аброськін повідомив, що в Україні з початку року в дорожньо-транспортних пригодах загинули 3184 людини, майже 30 тисяч людей – травмовані.

Нещодавно уряд України підтримав ініціативу Міністерства внутрішніх справ більш жорстко карати учасників дорожнього руху, чиї дії спричинили ДТП. Серед іншого, урядовці пропонують збільшити розміри штрафів, розширити спектр порушень ДТП, за що можна позбавляти водійських прав, обмежити рух транспорту до 50 кілометрів на годину в населених пунктах. Ініціативу урядовців має підтримати Верховна Рада, щоб вони почали діяти.