Луценко: екс-директора «Олімпійського» підозрюють у розкраданні під час «Євро-2012»

Колишньому директору держпідприємства «Олімпійський» повідомили про підозру у рамках кримінального провадження про розкрадання коштів під час підготовки до «Євро-2012», повідомив генеральний прокурор Юрій Луценко.

«У рамках провадження Київської прокуратури та СБУ про розкрадання коштів Євро-2012 проведено обшуки і оголошено про підозру екс-директору ДП «Олімпійський», генеральному директору фірми-підрядника і директору посередницької структури», – написав він на своїй сторінці в Facebook.

Як заявив генпрокурор, сума збитків лише при закупівлі сидінь для стадіону – 27 мільйонів гривень.

У 2012 році в Україні провели чемпіонат Європи з футболу. Проте, за даними проекту Радіо Свобода #Точно, ще у 2016 році з бюджету виділялися кошти на діяльність Нацагентства з питань підготовки та проведення в Україні чемпіонату Європи 2012 року.