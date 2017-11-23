Поліція: затримали 12 жителів Чернівецької області за підозрою у викраденні авто в Німеччині

У Національній поліції заявляють про затримання 12 жителів Чернівецької області за підозрою у викраденні автомобілів на території Німеччини.

За словами речника Нацполіції Ярослава Тракало, 22 листопада за місцем проживання підозрюваних провели обшуки і вилучили речові докази і документи.

«Встановлено, що в період з жовтня минулого року по липень цього року вказані громадяни, об’єднавшись у групу, скоїли крадіжки щонайменше 30 транспортних засобів на території Федеративної республіки Німеччина з метою подальшого перепродажу на території іншої держави за підробленими документами», – сказав Тракало.

За його словами, затриманих судитимуть за статтею 289 (незаконне заволодіння транспортним засобом) Кримінального кодексу.

У Державній фіскальній службі України 13 листопада повідомляли, що цього року в Україну було імпортовано 123 тисячі автомобілів, з яких 56 тисяч – вживані.