Затримані організатори каналу нелегальної міграції, причетні до «Ісламської держави» – Сарган

Прокуратура Київської області спільно зі співробітниками Служби безпеки України затримали трьох організаторів каналу нелегальної міграції, які, за інформацією слідства, причетні до «Ісламської держави», повідомила прес-секретар генерального прокурора Лариса Сарган у Facebook.

За її словами, слідчі встановили, що затримані допомагали українцям та іноземцям потрапити до країн Західної Європи, виготовляючи підроблені документи.

Сарган додала, що за 6 тисяч доларів затримані виготовляли паспорт громадянина України, паспорт для виїзду за кордон, а також організовували «безперешкодне проходження прикордонного контролю шляхом надання інструкцій та вказівок».

Згідно з повідомленням Сарган, за результатами санкціонованих обшуків за адресами проживання чоловіків правоохоронці вилучили 15 підроблених паспортів та 108 тисяч гривень готівкою.

У вересні речник Державної прикордонної служби України Олег Слободян заявив, що прикордонники затримали у 2017 році понад дві тисячі мігрантів. Ще близько трьом тисячам потенційних незаконних мігрантів заборонили в’їжджати на територію України.