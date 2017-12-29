Туреччина: поліція заявляє про затримання 29 бойовиків «Ісламської держави»

Турецька поліція заявляє про затримання в Анкарі 29 підозрюваних в участі в екстремістському угрупованні «Ісламська держава».

Згідно з повідомленням, серед затриманих – підозрювані, які, ймовірно, готували напади під час святкування Нового року.

Турецьке державне агентство «Анадолу» заявляє, що близько 500 поліцейських взяли участь в одночасних рейдах 29 грудня, щоб провести затримання.

Затримання відбулися на наступний день після того, як схожі операції проводили у різних регіонах Туреччини. Поліція затримала близько 120 підозрюваних в участі в «Ісламській державі».

Минулоріч під час святкування Нового року чоловік відкрив стрілянину в нічному клубі в Стамбулі, тоді загинули 39 людей. Серед жертв були як громадяни Туреччини, так і гості країни з кількох арабських держав, Індії та Канади. «Ісламська держава» взяла на себе відповідальність за напад.

Цього року Туреччина планує залучити до охорони правопорядку в новорічну ніч 37 тисяч силовиків – більш ніж удвічі більше звичайної кількості чергових поліцейських.

Влада також скасувала чи заборонила публічні святкування в головних районах Стамбула.