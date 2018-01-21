Через негоду станом вечір залишаються без електрики 174 населені пункти у трьох областях – ДСНС

Знеструмленими внаслідок негоди станом на 21:00 залишаються 126 населених пунктів на Одещині, 44 – на Черкащині, а також 4 – у Донецькій області, зазначає Державна служба з надзвичайних ситуацій на своєму сайті.

«Тривають відновлювальні роботи у місті Вилково, для енергозабезпечення насосної станції та лікарні міста залучено 2 пересувні електростанції ДСНС. Населений пункт водопостачанням забезпечений, теплопостачанням – частково. У Вилківській міській лікарні облаштовано пункт обігріву для населення міста», – йдеться у повідомленні.

За даними відомства, небезпечних метеорологічних явищ наразі не спостерігається, рух транспорту на автодорозі М-05 Київ-Одеса повністю розблоковано та забезпечено по двох смугах в обох напрямках, місцями виникає тимчасове уповільнення руху через ожеледицю.

Між тим, українські синоптики попереджають про «суттєве ускладнення погодних умов» упродовж 21 – 23 січня в Миколаївській, Херсонській, Запорізькій, Дніпропетровській, Харківській, Донецькій, Луганській областях.

Фахівці очікують на сильні опади у вигляді мокрого снігу, на узбережжі Чорного та Азовського морів переважно дощу; налипання мокрого снігу та ожеледь на дротах і деревах, ожеледицю; посилення швидкості вітру, хуртовини, снігові замети; утворення та збільшення висоти снігового покриву до 20 – 30 сантиметрів.