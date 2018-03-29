Червоний Хрест передав на окуповану частину Донбасу понад 100 тонн гуманітарної допомоги – ДПСУ

Міжнародний комітет Червоного Хреста передав для жителів окупованої частини Донецької області 118 тонн гуманітарної допомоги, повідомляє Державна прикордонна служба України.

У ДПСУ заявили, що сьогодні на непідконтрольну українському уряду територію Донеччини заїхали 9 вантажівок, у яких «пісок, будівельні матеріали, гігієнічні набори й медичні товари».

Міжнародний комітет Червоного Хреста регулярно надсилає допомогу жителям неконтрольованих українською владою районів Донбасу.

Конфлікт у регіоні триває з весни 2014 року. За даними ООН, за цей час загинули понад 10 300 людей.

Раніше сьогодні у російському МНС повідомили, що відправили на окуповану частину українського Донбасу 74-5 «гумконвой», в якому буцімто «дитячі продуктові набори, навчальна література і предмети першої необхідності».

В МЗС України неодноразово вимагали від Росії припинити порушення суверенітету України під приводом доставки так званої «гуманітарної допомоги». Україна щоразу наголошує, що всі ці «гумконвої» з невідомими вантажами Росія вводить в Україну незаконно, без згоди і дозволу уряду України, без участі Міжнародного комітету Червоного Хреста, який відмовляється супроводжувати їх, із грубими порушеннями українського і міжнародного законодавства і загальновизнаної міжнародної практики.