У НАЗК сьогодні почав роботу штаб допомоги з декларуванням, працював кілька годин

У Національному агентстві з питань запобігання корупції відсьогодні розпочав роботу оперативний штаб для допомоги суб’єктам декларування, повідомляє прес-служба агентства.

Як йдеться у повідомленні, штаб працюватиме до кінця чергового етапу е-декларування – до 1 квітня цього року.

При цьому НАЗК зазначають, що 31 березня штаб працював до 14:00.

У рамках роботи оперативного штабу фахівці НАЗК надаватимуть роз’яснення з питань заповнення розділів електронної декларації, з технічних питань під час роботи з реєстром, додають в агентстві.

Черговий етап подання декларацій розпочався з 1 січня 2018 року і триватиме до 1 квітня цього року.

До 1 березня певні категорії посадовців, держслужбовців зобов’язані подавати електронні декларації. Цього року цей обов’язок покладено і на активістів антикорупційних організацій.

Це викликало критику самих активістів, а також міжнародних партнерів. Українська влада обіцяла змінити норму про обов’язок подавати е-декларації, проте так цього не зробила. Напередодні в ЄС закликали скасувати цю норму. У заяві наголошується, що «неспроможність скасувати цієї вимоги… не відповідає європейським прагненням України та наполегливим рекомендаціям Україні від міжнародних партнерів».

Після оприлюднення цієї заяви у прес-службі Адміністрації президента повідомили агентству «Інтерфакс-Україна», що Петро Порошенко наполягає, щоб Верховна Рада скасувала e-декларування. Голова Верховної Ради Андрій Парубій запропонував 3 квітня – після збігу строків (1 квітня) подання активістами декларацій – першим розглянути питання про скасування е-декларацій про доходи для громадських активістів.