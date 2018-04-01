Двоє українських військових поранені на Донбасі в другий день перемир’я – штаб

Двоє українських військових поранені на Донбасі 31 березня, повідомляє штаб української воєнної операції в регіоні.

Українські військові стверджують, що підтримувані Росією бойовики за добу здійснили 11 обстрілів.

Згідно з повідомленням сепаратисти, зокрема, застосовували гранатомети, міномети та великокаліберні кулемети.

Бойовики «ДНР» звинувачували українську армію в обстрілі Донецька. В угрупованні «ЛНР» стверджують, що 31 березня Збройні сили України порушили режим тиші чотири рази.

Тристороння контактна група з врегулювання ситуації на Донбасі 26 березня домовилася про всеосяжне, стійке і безстрокове припинення вогню від півночі 30 березня. Це вже третя за трохи більше ніж три місяці спроба домовитися про перемир’я.