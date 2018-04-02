МЗС Росії «обурене» рішенням Чехії видати США підозрюваного в хакерстві росіянина

Міністерство закордонних справ Росії заявляє, що «обурене» рішенням влади Чехії видати підозрюваного в хакерстві громадянина Росії Євгена Нікуліна Сполученим Штатам Америки.

«Розчаровані, що чеська сторона, ухвалюючи це рішення, керувалася не правовими нормами, а прагненням укотре продемонструвати зведену останнім часом у ранг абсолютного пріоритету «союзницьку лояльність»… Ухвалене Прагою рішення розцінюємо як свідомий, політично вмотивований крок чеської сторони, спрямований на підрив конструктивної основи двостороннього співробітництва», – йдеться в заяві МЗС Росії 2 квітня.

У відомстві також висловили невдоволення тим, що «було проігноровано» запит російської прокуратури про видачу Нікуліна.

30 березня стало відомо, що влада Чехії видала Вашингтону підозрюваного в хакерстві громадянина Росії Євгена Нікуліна, екстрадиції якого вимагали одночасно і Росія, і США.

Минулого року суд у Чехії постановив, що 30-річного Нікуліна можна видати і США, і Росії. Остаточне рішення стосовно країни видачі росіянина мав схвалити міністр юстиції Чехії.

У США Нікуліна звинувачують у розкраданні інформації в інтернет-компаній LinkedIn, Dropbox і низки інших. Його адвокати стверджують, що агенти ФБР США намагалися домогтися від нього зізнань у зломі ресурсів Демократичної партії США в ході президентської кампанії Гілларі Клінтон.

Нікулін заявляв, що не причетний до кібератак на сервери Демократичної партії США і заперечував звинувачення американських правоохоронців.

Росія також зверталася з вимогою екстрадиції Нікуліна за звинуваченням у крадіжці, організованій через інтернет.

Євген Нікулін був арештований чеською поліцією у співпраці з ФБР США в жовтні 2016 року на підставі ордера Інтерполу, виданого за запитом США.

Після його арешту Москва звинуватила Вашингтон у переслідуванні її громадян і обіцяла боротися за екстрадицію Нікуліна.