Одного українського військового поранено за добу на Донбасі – штаб

Десять обстрілів позицій українських військових від початку доби 3 квітня зафіксували представники штабу української воєнної операції на Донбасі. Про це повідомляється на сторінці штабу у Facebook.

Йдеться про укріплення поблизу Авдіївки, Широкина, Водяного, Шахти Бутівки, Невельського, Павлополя та Луганського на Донеччині, а також Новоолександрівки на Луганщині.

За даними штабу, одного українського військового поранили, його доправили до лікувального закладу для надання медичної допомоги.

В угрупованні «ДНР» заявили про 14 порушень режиму тиші з боку українських військових. Угруповання «ЛНР» вечірніх зведень не публікувало.

Тристороння контактна група з врегулювання ситуації на Донбасі 26 березня домовилася про всеосяжне, стійке і безстрокове припинення вогню з 30 березня о 00:01 за київським часом. Це вже третя за трохи більше ніж три місяці спроба домовитися про перемир’я.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської анексії Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці сепаратистів. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці». За даними ООН, за час конфлікту загинули понад 10 тисяч людей.