МВС: правоохоронці посилять рівень антитерористичних заходів через фінал Ліги чемпіонів

Українські правоохоронці посилять рівень антитерористичних заходів через фінал Ліги чемпіонів, який відбудеться 26 травня в Києві, розповів перший заступник міністра внутрішніх справ України Сергій Яровий, передає прес-служба МВС.

«Кабінет міністрів вже затвердив наш план по забезпеченню громадського порядку та безпеки під час проведення фінальних матчів Ліги чемпіонів Союзу європейських футбольних асоціацій (УЄФА) та Ліги чемпіонів УЄФА серед жінок з футболу. План передбачає взаємодію правоохоронців із суб'єктами охоронної діяльності на об'єктах, залучених до обслуговування матчів у квітні-травні», – заявив Яровий.

Він зазначив, що 23-27 травня правоохоронці переведуть роботу відомчих ситуаційних центрів і оперативних штабів із забезпечення громадської безпеки у режим цілодобового функціонування.

«По периметру стадіонів, на яких проводитимуться матчі, і навколо «містечка чемпіонів» будуть розміщені бетонні блоки для запобігання терактам із застосуванням транспорту», – розповів Яровий.

Заступник міністра повідомив, що МВС проведе міжвідомчі командно-штабні навчання на стадіонах та інших локаціях Ліги чемпіонів.

До півфіналу турніру вже вийшли італійська «Рома» та англійський «Ліверпуль». 11 квітня відбудуться ще два чвертьфінальні матчі. Німецька «Баварія» прийме іспанську «Севілью», а «Реал Мадрид» – італійський «Ювентус».