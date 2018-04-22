ДПСП: на Одещині затримали росіянина, який перебував у міжнародному розшуку

В Одеській області прикордонники затримали громадянина Росії, який перебував у міжнародному розшуку за підозрою у хабарництві, корупції та перевищенні службових повноважень. Про це 22 квітня повідомили у Державній прикордонній службі України.

«Під час здійснення заходів контролю в пункті пропуску «Платонове» прикордонники Подільського загону виявили та затримали громадянина Російської Федерації, який перебував в міжнародному розшуку. Чоловіка розшукували на батьківщині для притягнення до кримінальної відповідальності за хабарництво, корупцію та перевищення службових повноважень», – зазначили у відомстві.

У ДПСУ додають, що про факт виявлення розшукуваного поінформували чергового українського бюро Інтерполу, затриманого передали представникам Національної поліції України.