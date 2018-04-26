Мільярдер Іванішвілі очолить владну партію Грузії

Прем’єр-міністр Грузії Ґіорґі Квірікашвілі заявляє, що засновник владної партії «Грузинська мрія», мільярдер Бідзіна Іванішвілі, погодився знову очолити владну партію.

Квірікашвілі сказав про це, виступаючи на надзвичайному брифінгу, що транслювався в прямому ефірі всіх загальнонаціональних телекомпаній.

«Він здатний підсилити нашу партію в ранзі її голови, надати партії нову динаміку розвитку», – заявив прем’єр, висловивши впевненість, що з'їзд партії, призначений на найближчий час «одностайно обере Іванішвілі лідером партії».

Бідзіна Іванішвілі заснував партію «Грузинська мрія» в 2011 році, переміг на парламентських виборах 2012 року партію Міхеїла Саакашвілі «Єдиний національний рух».

Протягом року після виборів Іванішвілі очолював уряд Грузії, а пізніше заявив, що йде з політики і передає посаду союзникові.

Проти десятків соратників Саакашвілі порушили кримінальні справи за звинуваченням у корупції і зловживанні владою після приходу до влади «Грузинської мрії».