Шевченківський суд отримав клопотання щодо арешту підозрюваних у нападі на депутата Найєма

Шевченківський районний суд Києва повідомив про отримання клопотання щодо призначення запобіжного заходу трьом чоловікам –Ахмеду та Магомеду-Саліху Саїтовим, Умолтові Темербулатову, яких підозрюють у нападі і побитті народного депутата Мустафи Найєма. Прокуратура просить взяти їх під варту, повідомляється на сторінці суду у Facebook.

Як раніше повідомила речниця прокуратури Києва Надія Максимець, ще одного підозрюваного –28-річного Магомеда-Аміна Саїтова – оголосили в розшук, ймовірно, той вже перебуває за кордоном.

Конфлікт за участі Найєма стався в центрі Києва 30 квітня. За даними поліції, народний депутат їхав на власному автомобілі в напрямку Бесарабської площі. На дорозі його підрізав «Мерседес», почалася сварка, під час якої один із незнайомців вдарив політика в обличчя.

Брат Мустафи Найєма Масі повідомив 1 травня, що депутата прооперували, у нього струс мозку й біль у спині.

Прокуратура Києва повідомила, що трьом затриманим оголосили підозру за статтею про хуліганство. Ще одному чоловіку, який, за даними правоохоронців, ударив депутата, оголосили підозру заочно. Йому інкримінують «умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження».