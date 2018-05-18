У Києві 19 травня можуть обмежити роботу 5 станцій метро

У Києві 19 травня можуть обмежити роботу п’ятьох станцій метро, інформує прес-служба столичної підземки.

Згідно з повідомленням, у зв’язку з проведенням масових заходів у місті можливе обмеження на вхід для пасажирів станцій «Поштова площа», «Хрещатик», «Майдан Незалежності», «Олімпійська» та «Палац спорту».

Крім того, роботу «Поштової площі» можуть обмежити також 18 і 20 травня.

Згідно з інформацією на сайті метрополітену, на підземку припадає понад 50% загального обсягу міських пасажирських перевезень.