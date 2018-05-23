Поліція Києва: з початку року в метро виявили 12 зачеперів, серед них 5 – неповнолітні

Поліція Києва повідомляє про виявлення з початку року 12 осіб, які катаються між вагонами або на дахах столичної підземки. За даними правоохоронців, п’ятеро із них – неповнолітні.

«Стосовно таких порушників поліцейські склали 7 протоколів за вчинення правопорушення, передбаченого статтею 173 (Дрібне хуліганство) Кодексу України про адміністративні правопорушення, та 5 адміністративних протоколів за статтею 184 (невиконання обов’язків із виховання дітей) на батьків, діти яких не досягли 16-ти років. Матеріали направлені до районних судів міста Києва для визначення покарання», – мовиться у повідомленні на сайті відомства.

На початку травня пасажири метро зняли на відео двох дівчат, які їхали зовні на стику між вагонами.

За інформацією поліції, щодо їхніх батьків склали адміністративний протокол. Санкцією за таке правопорушення є штраф.

Влітку минулого року Київський метрополітен повідомляв про смерть зачепера, який їхав на даху вагона, на перегоні «Лівобережна» – «Дарниця».