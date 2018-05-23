В Одесі затримали чотирьох поліцейських – СБУ і прокуратура підозрюють їх в хабарництві

Слідчі прокуратури Одеської області разом із працівниками одеського управління Служби безпеки України затримали чотирьох працівників поліції Одеси. За версією обвинувачення, вони збирали гроші з підприємців за можливість торгувати на головних пляжах Одеси – в Аркадії і на Ланжероні.

За словами прокурора Одеської області Олега Жученка, усі затримані працюють в Шевченківському відділку Приморського районного відділку поліції. Допомогу в їх затриманні прокуратура і СБУ отримали від голови Національної поліції в Одеській області Дмитра Головіна.

«22 травня на отриманні хабаря затримані три людини – керівник відділення, його заступник, а також заступник начальника відділу превенції цього відділення. 23 травня також була підписана підозра начальнику відділу превенції», – заявив Жученко. Він повідомив, що цього разу підприємці передали поліції 24 тисячі гривень, але згідно із операційною інформацією, подібні «передачі» відбувалися протягом 2017-2018 років і точну суму хабарів вони встановлять пізніше.

Підрозділ по боротьбі із організованою злочинністю одеського управління СБУ проводив спецоперацію близько півроку, повідомив журналістам начальник УСБУ в Одеській області Олександр Довженко. Співробітники зафіксовали планування незаконної діяльності і отримання самих хабарів. Після затримання фігурантів, правоохоронці вже провели 6 обшуків і вилучили грошові кошти. Їхній обсяг не називається.

Усім затриманим інкримінується частина 3 статті 368 – одержання хабаря в особливо великому розмірі або службовою особою, яка займає особливо відповідальне становище. Вона передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від восьми до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

Міру запобіжного заходу затриманим буде обирати суд. Прокуратура планує наполягати на утриманні під вартою.