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27 Травень 2018, Київ 13:20
Новини | Суспільство

Парубій: Україна розраховує на підтримку Грузією української помісної церкви

Андрій Парубій

Голова Верховної Ради Андрій Парубій висловив сподівання, що Грузія підтримає створення в Україні помісної церкви. Про це він заявив 26 травня під час візиту до Грузії з нагоди святкування 100-річчя Першої Республіки, повідомляє прес-служба українського парламенту.

«Ми дуже розраховуємо на підтримку і патріарха, і Грузинської православної церкви прагнення України і усіх українців до створення української православної автокефальної церкви. Сподіваюся, що на рівні президента і спікера Грузії ця ідея підтримана повністю, і я дуже сподіваюсь, що і патріарх цю ідею підтримає», – зазначив Парубій, уточнивши, що висловлює ці ідеї як представник світської влади без наміру втручатися у церковні справи.

Президент України Петро Порошенко 17 квітня на екстреній зустрічі із головами парламентських фракцій попросив Верховну Раду підтримати звернення «президента і церковних ієрархів до Вселенського патріарха» щодо надання томосу (указ, декрет «материнської церкви» щодо надання автономії в управлінні (автокефалії) якійсь частині цієї церкви, фактично визнання статусу) українській православній помісній церкві.

Перед цим 9 квітня президент України у Стамбулі мав зустріч із Вселенським патріархом Варфоломієм у його офіційній резиденції.

Президент України Петро Порошенко і вселенський патріарх Варфоломій І під час зустрічі в Константинополі/Стамбулі (Туреччина), 9 квітня 2018 року
Президент України Петро Порошенко і вселенський патріарх Варфоломій І під час зустрічі в Константинополі/Стамбулі (Туреччина), 9 квітня 2018 року

19 квітня Верховна Рада підтримала постанову про підтримку звернення президента до вселенського патріарха Варфоломія про надання томосу на автокефалію православної церкви в Україні.

Відповідно до Конституції, церква і релігійні організації в Україні відокремлені від держави.

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Вселенський патріарх Варфоломій I під час вшанування пам’яті жертв Голодомору-геноциду в Україні 1932–33 років. Київ, 26 липня 2008 року
Вселенський патріарх Варфоломій I під час вшанування пам’яті жертв Голодомору-геноциду в Україні 1932–33 років. Київ, 26 липня 2008 року

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