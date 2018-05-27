Парубій: Україна розраховує на підтримку Грузією української помісної церкви

Голова Верховної Ради Андрій Парубій висловив сподівання, що Грузія підтримає створення в Україні помісної церкви. Про це він заявив 26 травня під час візиту до Грузії з нагоди святкування 100-річчя Першої Республіки, повідомляє прес-служба українського парламенту.

«Ми дуже розраховуємо на підтримку і патріарха, і Грузинської православної церкви прагнення України і усіх українців до створення української православної автокефальної церкви. Сподіваюся, що на рівні президента і спікера Грузії ця ідея підтримана повністю, і я дуже сподіваюсь, що і патріарх цю ідею підтримає», – зазначив Парубій, уточнивши, що висловлює ці ідеї як представник світської влади без наміру втручатися у церковні справи.

Президент України Петро Порошенко 17 квітня на екстреній зустрічі із головами парламентських фракцій попросив Верховну Раду підтримати звернення «президента і церковних ієрархів до Вселенського патріарха» щодо надання томосу (указ, декрет «материнської церкви» щодо надання автономії в управлінні (автокефалії) якійсь частині цієї церкви, фактично визнання статусу) українській православній помісній церкві.

Перед цим 9 квітня президент України у Стамбулі мав зустріч із Вселенським патріархом Варфоломієм у його офіційній резиденції.

19 квітня Верховна Рада підтримала постанову про підтримку звернення президента до вселенського патріарха Варфоломія про надання томосу на автокефалію православної церкви в Україні.

Відповідно до Конституції, церква і релігійні організації в Україні відокремлені від держави.

НА ДОТИЧНУ ТЕМУ:

Представник УПЦ (МП) заявляє, що томос про автокефалію вже написаний​

УПЦ КП звинуватила Росію у втручанні в церковні справи в Україні

Автокефалія православної церкви України – це звільнення від церковного диктату Москви

Глава УПЦ КП Філарет у Брюсселі: незалежність церкви – «важлива складова перемоги над агресором»

1686 рік: як Київська митрополія опинилася в Московському патріархаті?