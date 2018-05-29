Соляний шторм на висохлому Аральському морі накрив значну частину Узбекистану та Туркменістану

Великі частини західного Узбекистану та північного Туркменістану відновлюються після сильної соляної бурі, яка пошкодила сільськогосподарські угіддя та худобу. Найбільше постраждали від вітру, швидкість якого досягала більше 20 метрів на секунду, узбецькі регіони Хорезм, Навої, Бухара.

Шторм тривав три дні, починаючи з 26 травня. Сіль, піднята вітром з висушених частин Аральського моря, осіла білим пилом на полях фермерів та фруктових деревах, що, як очікується, знищить багато культур.

Буря змусила скасувати рейси в аеропорту міста Ургенч в Узбекистані, викликали труднощі з переміщенням по автошляхах та проблеми з диханням у багатьох людей.

80-річний Темирбек Бобо, який живе на північному заході Узбекистану,сказав узбецькій службі Радіо Свобода, що вперше побачив таку потужну бурю у цих краях: «Я бачив, як вітер здіймав пісок раніше, але це було вперше, коли я побачив сіль».

Узбецька служба Радіо Свобода не змогла зв’язатися з представниками влади у постраждалому регіоні для отримання коментаря.

Сольові шторми поширені в районах, розташованих поблизу Аральського моря, після того, як море почало висихати внаслідок будівництва у 60-х роках минулого століття Радянським Союзом зрошувальних систем із забором води із річок Сирдар’я і Амудар’я, що живили його.

Вдихання такої солі може викликати серйозні проблеми з горлом та легенями. Сіль також може отруїти продукцію фермерів і завдати шкоди будівлям.

Цього року історію жителів регіону поблизу Аральського моря показали на фестивалі документального кіно про права людини Docudays UA у Києві.

Короткометражка польського режисера Марчіна Саутера «Жаланаш – пустий берег» про колишній порт у Казахстані отримала особливу відзнаку фестивалю.