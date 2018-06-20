Поліція відкрила справу через штовханину в міськраді Харкова

Поліція відкрила кримінальне провадження через штовханину в міськраді Харкова.

Як прес-служба поліція Харкова, справу відкрили за статтею 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України.

За даними поліції, напередодні група із 20 людей, представників громадської організації, подала офіційну заявку на участь у засіданні сесії міськради Харкова, сьогодні вранці вони прийшли до адмінбудівлі, але охорона пропустила лише двох осіб.

Після цього виник конфлікт між обома сторонами, під час якого охоронці розпилили невідому речовину, заявляють у поліції.

До медичних закладів за допомогою ніхто не звертався, затриманих немає, додають правоохоронці.

Представники муніципальної охорони вранці 20 червня поштовхалися із активістами, які намагалися пройти на пленарне засідання Харківської міської ради. У ході сутички хтось у натовпі застосовував сльозогінний газ та палив фаєри.

Активісти спочатку провели пікет біля будівлі мерії. Вони вимагали від влади забезпечити допуск усіх охочих на сесію міськради. Після мітингу люди спробували пройти до зали засідань. У коридорах міськради виникла штовханина між ними та муніципальною охороною.