Затриманому у справі про напад на редакцію газети в США висунули обвинувачення

38-річному Джароду Рамосу, підозрюваному в нападі на редакцію газети Capital Gazette в Аннаполісі (штат Меріленд, США), висунули обвинувачення у п’яти вбивствах першого ступеня.

Слухання щодо можливої застави має відбутися пізніше 29 червня.

Напад на редакцію стався 28 червня. За даними поліції, озброєний чоловік почав стріляти в співробітників видання. Внаслідок цього п’ятеро людей загинули, ще декілька інших – були поранені. Нападника затримали.

Влада США засудила напад, який вважають однією з найбільш кривавих атак на журналістів в історії країни.

Поліція повідомляла, що редакція газети Capital Gazette отримувала погрози через соцмережі перед нападом. Про мотиви нападника наразі не повідомляють.

У поліції додали, що вважають напад на газету спланованим.