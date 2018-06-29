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29 Червень 2018, Київ 16:45
Новини | Міжнародні

Затриманому у справі про напад на редакцію газети в США висунули обвинувачення

Підозрюваний у нападі Джарод Рамос

38-річному Джароду Рамосу, підозрюваному в нападі на редакцію газети Capital Gazette в Аннаполісі (штат Меріленд, США), висунули обвинувачення у п’яти вбивствах першого ступеня.

Слухання щодо можливої застави має відбутися пізніше 29 червня.

Напад на редакцію стався 28 червня. За даними поліції, озброєний чоловік почав стріляти в співробітників видання. Внаслідок цього п’ятеро людей загинули, ще декілька інших – були поранені. Нападника затримали.

Поліція на місці стрілянини 28 червня
Поліція на місці стрілянини 28 червня

Влада США засудила напад, який вважають однією з найбільш кривавих атак на журналістів в історії країни.

Поліція повідомляла, що редакція газети Capital Gazette отримувала погрози через соцмережі перед нападом. Про мотиви нападника наразі не повідомляють.

У поліції додали, що вважають напад на газету спланованим.

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