Бойовики зменшили кількість провокацій на Донбасі – штаб

Підтримувані Росією бойовики зменшили кількість провокацій на Донбасі, інформує штаб української воєнної Операції об’єднаних сил.

Згідно з повідомленням, у денні години 30 червня, з 7 до 18 години, сепаратисти двічі порушили режим припинення вогню. Унаслідок бойових дій жоден український військовослужбовець не постраждав.

В угрупованні «ЛНР» не повідомляють про бойові дії в денні години 30 червня. Інформація від угруповання «ДНР» наразі недоступна.

Тристороння контактна група із врегулювання ситуації на Донбасі 26 березня оголосила про «всеосяжне, стійке і безстрокове припинення вогню» з 30 березня о 00:01 за київським часом – так зване «Великоднє перемир’я». Сторони практично щодня звинувачують одна одну в його порушенні.

Нове «всеосяжне, стале і безстрокове» перемир’я оголосили з 1 липня, цього разу з нагоди жнив.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської анексії Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати лише російські «добровольці». За даними ООН, за час конфлікту загинули понад 10 тисяч людей.