Геращенко: Москва не просила про видачу Вишинського

Російська сторона не просила про видачу обвинуваченого Києвом в державній зраді головного редактора «РИА Новости-Україна» Кирила Вишинського, повідомила перший віце-спікер Верховної Ради України Ірина Геращенко.

Так вона пояснила відсутність Вишинського в списку 23 росіян, яких Київ готовий передати Москві в обмін на ув’язнених у Росії українців.

«Експерти і неурядові організації говорять, що в тюрмах є більше росіян і звертають увагу, що в оприлюдненому списку-23 немає прізвища Вишинського. Пояснюю: ми оприлюднили списки осіб, яких регулярно включають в свої вимоги ОРДЛО. Прізвища інших росіян, у т.ч. Вишинського, ніколи не називалися ані представниками ОРДЛО, ані росіянами, ані в Мінську, ані в інших форматах...», – написала Геращенко 2 липня в Facebook.

Раніше перший віце-спікер українського парламенту назвала імена 23 росіян, яких Київ готовий обміняти.

У Раді Федерації Росії допускають, що український режисер Олег Сенцов може потрапити в список з обміну ув’язненими між Росією і Україною. Раніше російські офіційні особи стверджували, що Сенцов не може бути переданий Україні через наявність у нього російського громадянства. Однак адвокат Сенцова опублікував документ, в якому ФСВП підтверджує українське громадянство ув'язненого.

Під час прямої лінії 7 червня президент Росії Володимир Путін ухилився від відповіді на питання, чи можливий обмін Сенцова на затриманого в Києві Вишинського.

Український режисер Олег Сенцов був звинувачений російською владою в організації терактів в Криму і відбуває 20-річний тюремний термін у колонії в Лабитнангі. 14 травня він оголосив безстрокове голодування з вимогою звільнити всіх українських політв’язнів у Росії. Сенцов заявив про намір «голодувати до смерті».

За даними української правозахисної ініціативи Let My People Go, у Росії з політичних мотивів утримують щонайменше 70 українців.