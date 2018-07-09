Штаб: на Донбасі біля Південного поранений український військовий

Штаб Операції об’єднаних сил заявляє, що у зоні бойових дій на Донбасі минулої доби український військовий зазнав поранень.

Як повідомляє прес-центр штабу, це сталося біля населеного пункту Південне.

«Вогонь по наших позиціях відкривався в районі населених пунктів Південне та Світлодарськ. Там ворог застосовував гранатомети, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю. На жаль, біля Південного один наш військовослужбовець отримав поранення», – йдеться у повідомленні.

За даними штабу, найбільше обстрілів було на донецькому та Маріупольському напрямках, бойовики обстрілювали позиції українських військових біля Авдіївки, Мар’їнки, Водяного, Широкиного, Лебединського, Павлополя та Талаківки.

У прес-центрі додають, що загалом минулої доби підтримувані Росією бойовики 21 раз із застосуванням гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї обстріляли позиції українських військових.

Згідно з домовленостями Тристоронньої контактної групи, перемир’я на час жнив мало настати з 00:01 1 липня. Майже одразу після початку дії нових домовленостей сторони заявили, що зафіксували порушення режиму тиші.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської анексії Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати лише російські «добровольці». За даними ООН, за час конфлікту загинули понад 10 тисяч людей.