Супутникові знімки підтверджують зникнення рослинності в Криму – МінТОТ

Дані космічної зйомки свідчать про значне погіршення стану рослинності на території Криму, повідомляє проект Радіо Свобода Крим.Реалії з посиланням на заяву від 13 липня Міністерство з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб України.

На сайті українського міністерства оприлюднили дані, отримані за допомогою супутникових знімків, зроблені в 2016 і 2018 році, що підтверджують значне зменшення рослинності на півострові.

За даними дистанційного зондування землі встановлено, що протягом двох років індекс NDVI (показник кількості активної біомаси), який використовується для кількісної оцінки рослинного покриву, у деяких частинах Криму знизився до найнижчої позначки 0,3. Загалом у червні 2018 року, в порівнянні з аналогічним періодом 2016 року, зниження значення загального індексу NDVI по території півострова, склало 23%. Загальне зниження кількості опадів у 2018 році, у порівнянні з попередніми роками, також негативно вплинуло на стан рослинності в Криму, повідомили в українському міністерстві.

У прес-службі зазначають, що «недбале ставлення окупаційної влади Росії до унікального природного середовища в північній, центральній та східній частинах Криму може призвести до масового вимирання рослинного і тваринного світу, ерозії ґрунту, пожеж в екосистемах та екологічної катастрофи на півострові».

«Нехтування цими негативними явищами окупаційною владою Росії може призвести до знищення унікальних екосистем Кримського півострова, в тому числі, до руйнування заповідних ландшафтів, ерозії ґрунтів, запобігання веденню традиційного сільського господарства», – йдеться в повідомленні.

На думку українського міністерства, дії Росії «свідчать про те, що держава-окупант не зацікавлена в розвитку Криму з його природним потенціалом, а її безвідповідальність призводить до невідворотної шкоди навколишньому середовищу і збитків для цивільного населення, яке живе на цій території».

У червні в Криму оголосили режим надзвичайної ситуації через посуху в Красногвардійському, Нижньогірському, Первомайському і Совєтському районах.

10 липня стало відомо, що через посуху також постраждали Джанкойський і Ленінський райони.

Україна забезпечувала до 85% потреб Криму в прісній воді через Північно-Кримський канал, що з'єднує головне русло Дніпра з півостровом. Після анексії Криму Росією в 2014 році, постачання води на півострів припинили.