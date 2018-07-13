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13 Липень 2018, Київ 15:50
Новини | Суспільство

Супутникові знімки підтверджують зникнення рослинності в Криму – МінТОТ

Дані про стан рослинності в Криму за 2018 рік

Дані космічної зйомки свідчать про значне погіршення стану рослинності на території Криму, повідомляє проект Радіо Свобода Крим.Реалії з посиланням на заяву від 13 липня Міністерство з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб України.

На сайті українського міністерства оприлюднили дані, отримані за допомогою супутникових знімків, зроблені в 2016 і 2018 році, що підтверджують значне зменшення рослинності на півострові.

Дані про стан рослинності в Криму за 2016 рік
Дані про стан рослинності в Криму за 2016 рік

За даними дистанційного зондування землі встановлено, що протягом двох років індекс NDVI (показник кількості активної біомаси), який використовується для кількісної оцінки рослинного покриву, у деяких частинах Криму знизився до найнижчої позначки 0,3. Загалом у червні 2018 року, в порівнянні з аналогічним періодом 2016 року, зниження значення загального індексу NDVI по території півострова, склало 23%. Загальне зниження кількості опадів у 2018 році, у порівнянні з попередніми роками, також негативно вплинуло на стан рослинності в Криму, повідомили в українському міністерстві.

У прес-службі зазначають, що «недбале ставлення окупаційної влади Росії до унікального природного середовища в північній, центральній та східній частинах Криму може призвести до масового вимирання рослинного і тваринного світу, ерозії ґрунту, пожеж в екосистемах та екологічної катастрофи на півострові».

«Нехтування цими негативними явищами окупаційною владою Росії може призвести до знищення унікальних екосистем Кримського півострова, в тому числі, до руйнування заповідних ландшафтів, ерозії ґрунтів, запобігання веденню традиційного сільського господарства», – йдеться в повідомленні.

На думку українського міністерства, дії Росії «свідчать про те, що держава-окупант не зацікавлена в розвитку Криму з його природним потенціалом, а її безвідповідальність призводить до невідворотної шкоди навколишньому середовищу і збитків для цивільного населення, яке живе на цій території».

У червні в Криму оголосили режим надзвичайної ситуації через посуху в Красногвардійському, Нижньогірському, Первомайському і Совєтському районах.

10 липня стало відомо, що через посуху також постраждали Джанкойський і Ленінський райони.

Україна забезпечувала до 85% потреб Криму в прісній воді через Північно-Кримський канал, що з'єднує головне русло Дніпра з півостровом. Після анексії Криму Росією в 2014 році, постачання води на півострів припинили.

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