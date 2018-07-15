Двох українських військових поранено за добу на Донбасі – штаб

Двоє українських військових зазнали поранень протягом доби 14 червня, повідомляє штаб української воєнної операції на Донбасі у ранковому зведенні.

За даними штабу, було зафіксовано 23 обстріли українських позицій поблизу Кримського, Новотошківського, Новолуганського, Залізного, Мар’їнки, Авдіївки, Красногорівки, Пісків, Талаківки, Гнутового, Широкиного, Водяного та Павлополя.

Також у штабі Операції об’єднаних сил заявили про втрати з боку сепаратистів: 1 загиблий, троє поранених.

Сторінки угруповань «ДНР» та «ЛНР» залишаються недоступними. Відомо, що ввечері 14 липня в угрупованні «ДНР» українських військових звинуватили в обстрілі Докучаєвська після 17:00.

Тристороння контактна група щодо врегулювання ситуації на Донбасі 27 червня оголосила про чергове «всеосяжне, стале і безстрокове припинення вогню» з 1 липня, з 00.01 за київським часом, цього разу з нагоди жнив. Воно було порушене майже відразу після заявленого початку і відтоді, як і всі попередні перемир’я, порушується постійно.

Це була вже четверта спроба домовитися про перемир’я лише за 2018 рік. Припинення вогню й раніше проголошувалися як безстрокові, але сторони одразу звинувачували одна одну в порушеннях. При цьому сторони заперечують свою вину і посилаються на провокації противників.

Унаслідок російської гібридної агресії на сході України з квітня 2014 року в регіоні загинули понад 10 тисяч людей.