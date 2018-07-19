Кнесет ухвалив закон про визнання Ізраїлю національною єврейською державою

Кнесет, парламент Ізраїлю, ухвалив закон, згідно з яким Ізраїль визнається національною державою єврейського народу.

За це рішення проголосували 62 депутати, 55 депутатів висловилися проти. Обговорення в Кнесеті тривало кілька годин.

Закон проголошує, що Єрусалим, єдиний і цілісний, є столицею Ізраїлю. Документ також послаблює статус арабської мови, яка до цього часу була однією з офіційних мов країни.

Прем’єр-міністр країни Біньямін Нетаньягу назвав ухвалення цього закону «історичним моментом».

Суперечки навколо приналежності східної частини Єрусалима є одними з насерйозніших в ізраїльсько-палестинському конфлікті.

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За планом ООН розокремлення тодішньої підмандатної Палестини на єврейську і арабську частини 1947 року Єрусалим мав стати окремою одиницею під міжнародним урядуванням. Від часу арабсько-ізраїльської війни 1948 року західну частину міста взяв під контроль Ізраїль, а східну, разом із історичним Старим містом, окупувала Йорданія. Саме ці кордони 1948–67 років і визнає офіційно міжнародна спільнота.

Унаслідок «шестиденної війни» 1967 року Ізраїль захопив усе місто й оголосив про анексію Східного Єрусалима – його офіційне включення до складу своєї держави, а 1980-го ухвалив закон про Єрусалим як цілісну й неподільну столицю Ізраїлю. Міжнародна спільнота не визнає цих кроків.



Палестинці заявляють, що Східний Єрусалим, у кордонах 1948–67 років, має стати столицею їхньої майбутньої держави.