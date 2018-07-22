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22 Липень 2018, Київ 10:35
Новини | Події

Українські військові не постраждали від обстрілів на Донбасі 21 липня – штаб ООС

Ситуація в зоні бойових дій на Донбасі, 21 липня 2018 року (дані Міністерства оборони України)

Українські військові не постраждали внаслідок бойових дій у зоні конфлікту на Донбасі, повідомляє штаб Операції об’єднаних сил. При цьому, за повідомленням, 21 липня, підтримувані Росією бойовики порушували режим тиші і обстрілювали позиції українських сил.

«Противник 15 разів відкривав вогонь по позиціях наших військ, у тому числі два рази із забороненого Мінськими домовленостями озброєння. Російські окупаційні війська вели прицільний вогонь по захисниках Кримського, Причепилівки, Майорська, Авдіївки, Пісків, Красногорівки, Лебединського, Павлополя, Талаківки та Широкиного. Поряд із цим, противник у районах Лебединського та Талаківки застосував 82-мм міномети», – йдеться в повідомленні.

Угруповання «ДНР» станом на ранок 21 липня про обстріли не повідомляє. Напередодні підтримувані Росією бойовики з цього угруповання заявляли, що їхні позиції обстрілюють біля Горлівки, Докучаївська. Про загиблих чи поранених повідомлень не було.

Угруповання «ЛНР» заявляє про один обстріл своїх позицій за добу в районі села Лозове. Про жертви не повідомляють.

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Тристороння контактна група щодо врегулювання ситуації на Донбасі 27 червня оголосила про чергове «всеосяжне, стале і безстрокове припинення вогню» з 1 липня, з 00.01 за київським часом, цього разу з нагоди жнив. Воно було порушене майже відразу після заявленого початку і відтоді, як і всі попередні перемир’я, порушується постійно.

Це була вже четверта спроба домовитися про перемир’я за 2018 рік. Припинення вогню й раніше проголошувалися як безстрокові, але сторони одразу звинувачували одна одну в порушеннях. При цьому сторони заперечують свою вину і посилаються на провокації противників.

Унаслідок російської гібридної агресії на сході України з квітня 2014 року в регіоні загинули понад 10 тисяч людей.

Адам Осмаєв про чеченців на Донбасі – відео
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Адам Осмаєв про чеченців на Донбасі – відео

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